Cara a Cara

En Bolivia hay trabajo esclavo, entendido como aquel que no respeta los derechos laborales y, muchas veces, los derechos humanos de las personas. ¿Cómo se puede entender que choferes de micro trabajen desde las 5:00 hasta después de las 22:00; que ganen unos 100 bolivianos al día o menos, que no tengan ahorro para su jubilación ni seguridad social? Aparte, soportan la presión de cumplir horarios a fin de pagar por una tarjeta de control sin multas y pagar una renta fija a los dueños de los vehículos y de las líneas. Similar es la realidad de los conductores de buses interdepartamentales, que bolean toda la noche para no dormirse en la carretera y que, al llegar a destino, deben retornar; todo eso a cambio de baja remuneración. Esto no es secreto, porque estos ciudadanos ya tienen sindicatos que los representan y dirigentes que hablan por ellos, aunque sean sancionados por los dueños de micros, cuales capataces que solo esperan su ganancia, sin que importe el costo.