Cara a Cara

El porcentaje de contagios en la última semana subió un 62% en Santa Cruz. Las nuevas subvariantes de ómicron han llegado con fuerza y la preocupación aumenta. Otra vez el sistema de salud corre riesgos de colapsar si no se colabora con los cuidados, los protocolos y la vacunación. Hoy se reunirán alcaldes de las capitales del país para tomar medidas efectivas contra el aumento de la quinta ola del covid-19. A pesar de la insistencia de las autoridades hay quienes nos les importa la salud del otro, ni la propia. Medidas coercitivas para los negadores de la pandemia, podrían causar un efecto. Tal vez tocarles el bolsillo para que reaccionen.

El cambio climático hace estragos en Europa. España, Portugal y Reino Unido sufren la muerte de más de 300 personas por las altas temperaturas, que superan los 40 grados. Los líderes de las grandes cumbres no se pronuncian, ni dan la cara ahora por un fenómeno que desde hace décadas se viene advirtiendo. Alerta roja para Inglaterra por primera vez en la historia. A 50 kilómetros de Londres, en el aeropuerto de Luton, debieron cerrar la pista de aterrizaje, se estaba derritiendo, aduciendo “defecto de superficie causado por las temperaturas”. También se cancelaron los servicios ferroviarios (las vías no aguantaban) y qué decir del cierre de colegios. La mayoría de los hogares en esas zonas frías no está adaptada al calor, ni tienen aire acondicionado- El riesgo de las personas de mayor edad, sobre todo, son los golpes de calor y la insolación. ¿Entenderán ahora de qué se trata el cambio climático y sus consecuencias? El cambio climático mata.