Cara a Cara

Una historia aterradora narra que una niña de 12 años fue violada durante 4 años por su tío y el hijo de este. Está por finalizar la detención preventiva del violador y no se dicta sentencia porque la audiencia fijada se suspendió seis veces. Por x o z motivos se sigue esperando el dictamen y la angustia crece. La violencia intrafamiliar sigue sumando casos macabros y la justicia se sigue aplazando en Bolivia. Este caso se encuentra en el Tribunal Séptimo de sentencia. De acuerdo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en 14 distritos de esta capital se atienden 25 casos de violencia por día. Nos preguntamos, cuántos se resuelven por semana. Entonces la justicia además de ser lenta, ¿llega o se esconde?

El caso de la avioneta desaparecida y de sus tripulantes, sigue profundizando el misterio más subyugante. Cada día surgen nuevas versiones que no hacen más que crear confusión y especulación. Lo cierto es que las familias de Dorado y el piloto Cortes, tampoco tienen certeza de los destinos de ambos. Un elefante es fácil de esconder cuando le pones otros 200 al lado.

¿Jaque al rey o abandono? El campeón mundial de ajedrez, el Gran Maestro noruego Magnus Carlsen, acaba de confirmar que no defenderá su título mundial por estar desmotivado. Así de grave y de simple, dijo que no está motivado para jugar otro partido. Dijo que no se retirará, que seguirá compitiendo en torneos de elite, pero que por ahora retira su silla para atrás y cede el espacio. Ante la sorpresa mundial el título se disputará en un match entre el Gran Maestro ruso Ian Nepomniachtchi y el Gran Maestro chino, Ding Liren. Eso sí es patear el tablero.