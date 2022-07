Cara a Cara

Si hablo y no me escuchas, no hay diálogo. Si me das razones y antepongo mis prejuicios a tus razones, no existe posibilidad de entendernos. Eso está pasando en Bolivia. ¿Quién da el primer paso? Es insólito que la urgente necesidad de un Censo de Población y Vivienda esté ahondando las diferencias entre el Gobierno y Santa Cruz. Si se entiende que al presidente le interesa el bienestar de todos los bolivianos, por qué no escucha a esta región, que es la más poblada del país. Y viceversa. Ya está bueno de vivir sumergidos en la confrontación y el absurdo.