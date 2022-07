Cara a Cara

Bolivia o el mundo del revés. Caso 1. Una marcha contra la injusticia fue combatida por militantes, seguidores y empleados públicos del MAS, quienes no solo los insultaron, sino que también les tiraron tomates, piedras y hasta cachorros de dinamita. Los tres detenidos de la jornada estaban en la marcha y no entre los agresores. Caso 2. Encapuchados y armados volvieron a entrar a un predio agrícola, golpearon, robaron y quemaron casas. Más de dos días después, la Policía no lograba entrar al escenario del conflicto por amenazas de más agresiones. El locuaz ministro de Gobierno ha callado sobre este tema. Caso 3. Cinco policías fueron golpeados en Chapare por detener a dos traficantes de droga. Una turba golpeó a los uniformados y liberó a las narcotraficantes. Pasó en la zona liderada por Evo Morales. Hasta ahora no se ha identificado a los agresores.