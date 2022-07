Cara a Cara

¿Saben los policías cuánto los están devaluando? Ya son muchos los episodios en los que miembros de la institución verde olivo son pasados por encima. No solo los golpearon en Chapare cuando hacían su trabajo, sino que el hecho permanece casi en la impunidad. En Las Londras no pueden entrar a contrarrestar la invasión de encapuchados armados; es más, hasta piden protección para investigar el delito, porque un grupo irregular exige que se vayan de ahí. La humillación llega al extremo de que ni las barras bravas respetan a los uniformados, prueba de eso es lo que pasó en un partido entre Oriente y Guabirá. Ante la desinstitucionalización que se pone en evidencia, las autoridades superiores (jefes y ministros) no dicen nada. Es un camino peligroso.