Cara a Cara

¿Por qué desde el Gobierno se atiza el conflicto en la semana de Bolivia? No deja de llamar la

atención que, aparte de no hacer nada para mitigar

el malestar cruceño por la postergación del Censo

hasta 2024 y relegar a este departamento en el cronograma de reuniones con el INE hasta el 15 de

agosto, hay conflictos en otras regiones. En La Paz,

el Poder Ejecutivo respalda al mercado paralelo de

la hoja de coca (afín al MAS) aún en contra de lo que

dice la ley y eso desencadena choques entre los cultivadores de la hoja en Yungas con la Policía. En

Potosí, la justicia, que juega en la cancha del partido

oficialista, aprehendió al vicepresidente cívico, Nelson Gutiérrez, provocando la molestia de la ciudadanía. En Santa Cruz, se mira a un costado para no

detener los avasallamientos de tierras que son armados y que tienen protagonistas ya identificados.

Los médicos amenazan con un paro de servicios con

varias demandas y nada se hace para evitarlo. ¿Por

qué en vez de prevenir o apaciguar, el gobierno alborota el avispero?

La Policía pondrá un cerco en Sucre para evitar conflictos (léase protestas o abucheos al presidente). El pueblo será privado de llegar a los alrededores de la Casa de la Libertad, donde se fundó

Bolivia, para no incomodar al mandatario. Los uniformados dicen que estarán a dos cuadras a la redonda para que no entre público a ver el desfile

tradicional. ¿Exceso de soberbia? ¿Miedo? o ¿Quizás

certeza de que hay