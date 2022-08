Cara a Cara

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, no necesita esforzarse mucho para afectar la imagen del Gobierno que representa penosamente. Y como nadie en el Ejecutivo lo llama a la reflexión ni le pone freno, lo viene haciendo con entusiasmo y desparpajo desbordantes. Durante el paro de 48 horas en Santa Cruz por desacuerdos sobre el Censo, se lo vio al frente de la patota organizada para generar violencia contra la protesta ciudadana. Días después, no tuvo empacho en arremeter torpemente contra el alcalde de Entre Ríos en Tarija, Teodoro Suruguay. Fue al iniciarse la construcción de viviendas para familias afectadas por un aluvión en febrero pasado. Con un comportamiento calificado de “extraño e inapropiado”, el ministro de marras calificó de “criticón, golpista y mentiroso” a Suruguay, autoridad electa que no respetó y pretendió denigrar por el simple hecho de no ser oficialista. Al Gobierno de Arce no le hacen falta adversarios teniendo a Montaño pateando en contra cada vez que puede…