Cara a Cara

El sueño cruceño existe y es de libertad para ser. Lo dice una paceña migrante, que puso en la mochila familiar las esperanzas de mejores días hace 36 años. Lo testimonian los ciudadanos de Bolivia que llegan de a miles cada mes. Profesionales o no; mujeres y hombres, jóvenes que buscan oportunidades, etc. Son muchos los que llegan y muchos los que planean llegar en un futuro cercano. El verde de la naturaleza, el clima cálido y amable son factores de atracción. Pero el imán es la sensación de libertad y el impulso para emprender. En suma, saber que el éxito tiene que ver con el esfuerzo propio y no con los favores políticos de un Estado cada vez más asfixiante.