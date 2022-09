Cara a Cara

Chile decidió y lo hizo con contundencia. Los votantes optaron por el rechazo a una nueva Constitución. No hay que equivocarse y pensar que eso significa que no quieren el cambio, lo quieren, pero no como estaba planteado. El resultado es un golpe bajo para el presidente Gabriel Boric, impulsor del ‘apruebo’. Ahora su reto es lograr que su país no se divida y que se halle un camino coherente con miras a la reforma constitucional.