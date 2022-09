Cara a Cara

Volvió el infierno a los bosques del oriente boliviano. El fuego arrasa de nuevo y, otra vez, los bomberos forestales luchan sin armas contra un enemigo que se torna cada vez más incontrolable. Un reporte de EL DEBER da cuenta de que carecen de uniformes o los que tienen están quemados por las llamas; lo mismo ocurre con sus botas que pisan brasas. Lo peor es que ni siquiera tienen agua suficiente o energizantes para resistir las jornadas extendidas de trabajo a temperaturas inimaginables. Aunque resulta increíble, hay voluntarios que se enfrentan al fuego con sus propios recursos. En el parque Noel Kempff no tenían ni combustible para acercarse a la zona de los desastres.

El Gobierno no aprende o no quiere mirar la gravedad del asunto. Si en 2019 Evo Morales se hacía sacar fotos con una mochila y una pequeña manguera para enfrentar las llamas, este año Luis Arce se jacta en sus redes de un helicóptero que trasladó 500 litros de agua a una de las áreas con incendio, como si fuera una gran hazaña. ¿Sabrán de qué estamos hablando? Ellos, que tanto hablan de la Madre Tierra, ¿serán conscientes de cuántos animales mueren calcinados, cuánta vegetación se pierde y cuántas comunidades están amenazadas? Ante la reincidencia en el desastre, no se logra comprender por qué –si hay tanto dolor- se repite la experiencia de la negligencia frente a estos eventos que le hacen tanto daño al país.