Cara a Cara

Hay días en los que parece que ganan los malos. La corrupción se campea por aquí y por allá; las denuncias mayoritariamente son políticas y avanzan en tanto benefician a los que ejercen el poder circunstancial. Se ve impunidad descarada en los casos de los ‘amigos’ del MAS y excesos con los opositores. La Fiscalía, la Policía y la Justicia cometen abusos, como si no bastara con el nivel de descrédito que ya tienen en la sociedad. En ese afán de sometimiento, no hay miramientos en humillar. Es lo que ha pasado con Soledad Chapetón, detenida con su bebé en brazos. ¿Es que no tiene domicilio? ¿Es tan peligrosa que puede fugar? O, quizás, en el poder no quieren a nadie que le haga sombra a la actual alcaldesa de El Alto. Lo cierto es que se va viendo el irrespeto a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales. Hay días en los que da mucha tristeza ver lo que pasa en el país.