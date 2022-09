Cara a Cara

David Choquehuanca posó feliz junto al papa Francisco. La imagen llegó de El Vaticano. Un vicepresidente que no se cambiaba por nadie, ‘hermano jilata’ como le llama el presidente Luis Arce, no logra esconder la emoción en su rostro al saludar al jefe máximo de la Iglesia católica que avaló la colonización contra la que él tanto despotrica todas las veces que puede. Luce rebosante, su emoción se transmite incluso saliéndose de la pantalla de vidrio de los celulares en los que se observa la imagen digital; su devoción parece la de un candidato a la beatificación.

El abrazo con el sumo pontífice es fraterno, como el de dos guerrilleros de fiesta, que trabajan por un mundo que dicen ‘con igualdad’, no importa si es con gobernantes que nunca abandonan el poder. La democracia no es lo que más le importa a ninguno de ellos. El uno, el de blanco, incluso es aliado incondicional de los caudillos más cuestionados. Cuando los curas de Nicaragua fueron secuestrados y llevados con rumbo desconocido, Jorge Bergoglio no dijo nada. Cuando la dictadura de su amigo Daniel Ortega exilió a una orden de religiosas y las obligó a salir del país, hace pocos días, el papa argentino tampoco dijo nada. Simplemente calló. Pudo más su filosandinismo que la lealtad a sus siervas, esas que sí confiaron en él.