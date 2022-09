Cara a Cara

Va cayendo el telón de los fastos septembrinos en un mes ensombrecido pese a los colores de la recién llegada primavera. Y es que, en particular los cruceños, tuvimos motivos para entristecernos porque se apagaron los ecos de la guitarra de José René Moreno. Aunque consuela saber que su legado extraordinario será atesorado por siempre en nuestro acervo musical. De otro lado, se extingue un festejo departamental desaliñado por las rencillas entre autoridades que no han dado la talla en la conducción de la ciudad y de la región que más gravitan en Bolivia, aunque con enormes problemas que resolver en una muy compleja y desafiante coyuntura. Que no permite liderazgos carentes de confiabilidad e idoneidad. A rectificar el rumbo cuanto antes. Santa Cruz no puede ir a la deriva en medio de aguas turbulentas.