Cara a Cara

Cada vez que llueve Santa Cruz se inmoviliza. No se puede mover del caos y los atascos que provocan los semáforos descompuestos, los canales que se desbordan, las calles que no desagotan porque están a un nivel inferior a los desagües, los micros no salen y la gente espera hasta que salga el sol. A esto se suma la falta de educación vial que todo lo traba y perjudica. Este sinnúmero de problemas para quienes se encuentran en la calle en momentos de aguaceros, tormentas y chaparrones varios nos cachetean la conciencia de dónde estamos parados. Ante la falta de autoridades que no pueden, se suma el desorden que no quiere. Después de las alabanzas por la Santa Cruz pujante ahora toca discernir sobre este lío y poner las barbas en remojo después de lavarnos la cara con agua de lluvia y los charcos marrones, espejos de un letargo perezoso e insufrible.