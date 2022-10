Cara a Cara

Comenzó el mes de la mujer boliviana. El 11 de octubre es el día y se determinó en honor a Adela Zamudio, una poeta, novelista y maestra que se atrevió a hacer escuchar y respetar su voz cuando el mundo que la rodeaba estaba dominado por hombres. Esa realidad no ha cambiado mucho, pero las mujeres van logrando avances por esfuerzo propio y también a fuerza de atender necesidades propias y de sus familias en un mundo en el que no se concede nada. Cada día son más las jefas de hogar o las emprendedoras. Eso esconde una realidad, muchas mujeres quedan a cargo de los hijos porque sus parejas se van y no asumen la responsabilidad ni emocional ni económica por ellos.