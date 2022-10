Cara a Cara

El embarazo de niñas y adolescentes deja un alto costo para la sociedad. En lo emocional porque estamos hablando de personas que no están preparadas para ser madres y que arrastran de esa manera una carga dura para ellas y sus bebés. Pero también hay una factura económica millonaria, que se refiere a la falta de oportunidades, ya que muchas de ellas deben abandonar la escuela, carecen de oportunidad para profesionalizarse y se insertan al mercado laboral en condiciones desiguales, generalmente en el ámbito informal y con la discriminación que hay contra las trabajadoras de sexo femenino que son madres.

No hay prevención de la violencia sexual contra los y las niñas; tampoco hay lugares de acogida, contención, capacitación y apoyo a las mamás precoces. El sistema educativo no pone foco en la educación sexual y los padres no dialogan con sus hijos sobre la sexualidad, se sigue arrastrando la carga del tabú, de la sanción y del pecado. Urge cambiar esta realidad.