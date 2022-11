Cara a Cara

Viene el gran Tony Levin a La Paz y a Cochabamba, pero no a Santa Cruz. Se despide Joan Manuel Serrat y luego anuncia su gira Joaquín Sabina en Sudamérica, pero no llegan a Bolivia. No solo estamos fuera del circuito musical en el ámbito internacional, sino también de las frecuencias de una importante área sonora y poética, que nos tiene alejados de estas únicas posibilidades. De seguir con el restringido abanico de posibilidades musicales quedaremos repitiendo ‘Dame más gasolina’ a ritmo del incesante tacuntancum tacuntancum, en las filas de la espera, a medio camino y por mucho tiempo. Si de opciones se trata, ahora con la posibilidad de las plataformas digitales, no nos queda otra que seguir surfeando.