Cara a Cara

El mundo había sido mucho más ancho y ajeno que el que imaginan los que intentan retener el agua entre los dedos. Hay que referirse a quienes se creen dueños de Bolivia, pensando que aún subsiste el Tahuantinsuyo, a los que pretenden expulsar a quien tiene un apellido extranjero por ser migrante en Santa Cruz. Hay que hablar de los que sesgan y no incluyen porque no conocen y porque solo buscan someter al diferente. Lo que nadie puede negar a estas alturas es que este departamento ya no solo es la locomotora económica de Bolivia, ya es el epicentro político porque lo que aquí se demanda tiene gravitación nacional y repercute en todo el país. No es para menos. Un tercio del país vive en estas tierras y no lo hace a disgusto. Nací en La Paz, en mi corazón late el alma cruceña y me siento tan boliviana como cualquiera. Decenas de miles de los que llegaron a Santa Cruz han emprendido y les ha ido bien. Conocen y valoran lo que es la libertad económica, la libertad de pensamiento. Ya no es tiempo de totalitarismo. La libertad es como la vida, permanece a pesar de todas las piedras que le ponen en el camino.