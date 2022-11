Cara a Cara

Desde hace un mes, se mantiene paralizada la ‘locomotora económica’ del país. La región que produce alimentos para más del 70% de los bolivianos. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Pero al Gobierno de Luis Arce no se le ha movido un pelo. Sus colaboradores no han hecho nada distinto de descalificar la protesta de los ‘croaceños’. De buscarle pelos a la leche. El presidente se ha mantenido imperturbable. Como si nada estuviera pasando en Santa Cruz. Como si la región no formara parte del Estado nacional y sus legítimas demandas importaran un pepino.