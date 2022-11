Cara a Cara

La falta de transparencia en las estadísticas nacionales, sumada al discurso triunfalista del Gobierno, pretende que los bolivianos vivamos con una venda en los ojos para no ver realidades claras: el nivel de pobreza, el hambre y el constante daño a los recursos naturales.

La pobreza aumentó en la última década en todo el continente y Bolivia no es la excepción. Hay 36% de personas que vive en esas condiciones y más de 1,3 millones de bolivianos que pasan los días con el equivalente a un dólar o menos. El Informe Global del Hambre también pone en evidencia una situación alarmante en departamentos como Potosí y Chuquisaca, así como que la realidad de las zonas rurales dista mucho de las urbanas. Esa situación la intentan tapar con discursos triunfalistas. Al invisibilizarlas también se pierde la oportunidad de generar planes de desarrollo. Es como si el famoso Plan económico del Gobierno fuera una varita mágica, pero es evidente que la mentada “redistribución” de recursos y la “demanda interna” no son parejas ni están atendiendo las demandas de los que más necesitan.

A lo anterior se suma el impacto del calentamiento global que ya tiene en apuros a 4 departamentos por la falta de agua. Llegó el desastre y no hay mitigación. Lo peor es que a las áreas protegidas y a las zonas que producen humedad no se las cuida, sino todo lo contrario; se convierten en un botín político para premiar lealtades. Los informes de pobreza, hambre y medioambiente son evidentes llamados de atención. No se puede tapar el sol con un dedo.