Cara a Cara

Santa Cruz no quiere mirarse en el espejo de la intolerancia y la violencia de la que ha sido víctima. El ataque a la casa del presidente del Comité pro Santa Cruz resulta un acto intolerable, absolutamente lejano al espíritu que sostuvo el paro de 36 días, militantemente cumplido por vecinos en las rotondas. La agresividad demostrada por gente encapuchada, probablemente organizada y enviada para cometer actos vandálicos, merece una profunda investigación y sanción. No puede ser que, en democracia, se expresen los disensos a pedradas, cortando la energía eléctrica, las cámaras de seguridad y pintarrajeando las paredes de un domicilio particular. Si se cae en tales conductas, se actúa igual que los grupos de choque que mandaron a agredir a la gente que participaba del paro cívico.