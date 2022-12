Cara a Cara

Antígona, Edipo rey, Electra, no, no se trata de alguna tragedia griega, sino alemana. Esta vez, como la otra vez, los teutones no pasaron la primera ronda y quedaron muy temprano fuera del Mundial de Qatar. Para una potencia futbolística como la alemana, es una tragedia, a pesar que desde el inicio del torneo ecuménico despertó poco interés en su país. El veterano delantero alemán Thomas Müller dijo al término del partido: “Es una catástrofe absoluta”. También Japón dio la nota en el mismo grupo al vencer a la favorita España y relegarla al segundo puesto del grupo. Ayer también quedó fuera Bélgica, que no le alcanzó a pesar de contar con grandes individualidades en sus filas. Otro baldazo de agua fría nos regala el Mundial, así como había comenzado la selección argentina al perder en su debut ante Arabia Saudita. Lo lindo del fútbol es que, además, está lleno de sorpresas. ¡Qué Mundial!