Cara a Cara

El parque autonómico está abandonado. Es un sitio privilegiado de la ciudad donde las personas en soledad, comunidad o en familia solían disfrutar del clima para hacer ejercicios físicos, compartir un momento de ocio, descansar en medio de la naturaleza, etc. Hoy el abandono se nutre de postes caídos, vallas en el suelo, ramas botadas y basura. No se barre, no se limpia, no se fumiga etc. y tampoco se visita. Espacios como estos son los recuperables de una ciudad que vive entre las zancadas y los apuros anecdóticos.