Cara a Cara

Sin que se dé cuenta, le están robando la libertad. Cuando se siente impotente porque ve que un grupo organizado y violento invade un predio privado, que de paso tenía acciones para preservar los acuíferos que nutren las Lomas de Arena. Cuando no puede ir en paz a la feria de Barrio Lindo porque unos comerciantes, que se rehúsan a cumplir la ley y vivir en orden, están enfrentándose a pedradas con la guardia municipal y ponen en peligro a todo aquel que se atreve a visitar la zona. Cuando usted no puede informarse libremente, porque los periodistas son golpeados de manera salvaje y el resto tiene temor de ir a las zonas de conflicto. No son situaciones aisladas, son parte de un todo que atropella la paz y la libertad a la que usted tiene derecho.