Cara a Cara

Que alguien defienda a Santa Cruz de la Sierra. Ya son demasiados frentes de agresión a los vecinos en una ciudad que carece de autoridades. La última es la toma de todo el contorno de las vías del tren en la zona de la Feria de Barrio Lindo. Otra vez los mañaneros, esos vendedores que se meten a la fuerza, que no dudan en lanzar piedras y agredir a gendarmes y vecinos de la zona, impusieron su presencia. La pregunta clave es ¿quién pone orden? ¿Es que esta capital carece de normas? Y, si existen, ¿Por qué no se respetan? Por otro lado están los comerciantes ambulantes que ocupan espacios públicos sin parar.

El alcalde Jhonny Fernández, otras veces tan locuaz, no aparece ante los medios y se lo ha visto solo en espacios controlados, en los que no hay quién le pregunte por las denuncias de corrupción o por los problemas que tiene Santa Cruz. Es más, si los arreglos navideños están listos en la plaza principal, no se ha sabido del show de encendido de luces y toda la fanfarria que suele haber sobre el tema y que las autoridades aprovechan mediática y políticamente.