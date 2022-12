Cara a Cara

¿Un nuevo Plan Cóndor? Un ciudadano cubano, que residía hace años en Bolivia, fue conminado a abandonar el país y no retornar en tres años por haber hecho comentarios de crítica al régimen de Cuba, a través de sus redes sociales. Según el ministro de Gobierno, incumplió leyes nacionales por hablar mal de su país. No precisó cuáles son las normas referidas. Lo cierto es que el brazo de la dictadura de la isla llegó hasta Bolivia y actuó sin piedad para anular una voz disidente. ¿Es el único caso? No lo sabemos, pero trae a la memoria lo que ocurría en las dictaduras militares, cuando los departamentos de Inteligencia intercambiaban nombres de perseguidos políticos y estos eran apresados, torturados y desaparecidos, aunque no estuvieran en su patria.