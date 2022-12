Cara a Cara

Cambió la empresa, pero el aseo de la ciudad será el mismo. Desde ayer hay dos firmas nuevas para el recojo de la basura. Piraí y El Diez son las elegidas por el municipio, en un proceso bastante accidentado y con denuncias de oscuridad en las licitaciones. No hay mayores novedades que permitan hablar de un salto hacia adelante, hacia la modernidad de Santa Cruz de la Sierra. Si en casa se separan residuos orgánicos y residuos para reciclaje no ayuda mucho, porque, al final del día, todas las bolsas van al mismo lugar. El entierro sanitario también se mantiene y no hay una proyección para que la basura permita generar energía. En fin, habrá que esperar otros ocho años con la ilusión de que tengamos algo mejor.