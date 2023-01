Cara a Cara

Lejos de escuchar a Santa Cruz, el Gobierno amenaza con la reversión de tierras a los productores. Hay bloqueos en el departamento, que impiden el envío de alimentos al resto del país. Según el Gobierno, Emapa puede abastecer de carne y otros productos, pero el ministro de Desarrollo Rural y Tierras (que no aparece seguido para hablar de los avasallamientos) dio una conferencia de prensa lanzando la advertencia. El Gobierno nacional reniega contra Santa Cruz, no faltan los que llaman terratenientes y oligarcas a los empresarios de esta región, pero las últimas declaraciones dejan claro que el país no puede prescindir de la locomotora económica nacional. Por tanto, en lugar de confrontar y aplastar, deberían empezar a escuchar la voz de los habitantes de este departamento que, por cierto, son cada día más nacidos en otras regiones, que se trasladan a estas llanuras en busca de cumplir el sueño de vivir bien y en libertad para generar riqueza.