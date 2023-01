Cara a Cara

En el lenguaje diplomático internacional, la declaración de ‘persona non grata’ aplica a quienes no son bienvenidos o apreciados en un determinado país. Así declaró a Evo Morales Ayma, en noviembre de 2021, la Comisión de RREE del Congreso de Perú. Entonces fue “por su injerencia política, intromisión y negativo activismo en asuntos políticos locales, en claro perjuicio de los intereses del pueblo peruano”. El caudillo cocalero reprochó la declaratoria en su contra. “Que no sea parte del racismo”, dijo en trillada cantinela.