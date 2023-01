Cara a Cara

En el caso particular de Viru Viru no es perceptible mejoría alguna. Por el contrario, dejan mucho que desear sus condiciones actuales. El acceso a la terminal puede compararse al de un tugurio al que se arriba por una estrecha vía mal señalizada, carente de iluminación adecuada y rodeada de maleza. Al menos 400 metros antes, la carretera está a oscuras por aparentes fallas del sistema eléctrico o por el robo del cableado como fue denunciado anteriormente. En las salas de espera no hay comodidades mínimas para los pasajeros que no encuentran dónde tomar asiento y lo hacen sobre el piso. El personal de limpieza y de otras áreas consume sus alimentos en esos ambientes o en la también oscurecida área de parqueos donde ambulantes ofrecen sándwiches y otros platillos de comida rápida.