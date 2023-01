Cara a Cara

Los algoritmos que nos eligen el contenido de las redes son frecuentes, entrometidos, avasallantes, pero hemos aceptado vivir bajo esas condiciones. Redes generativas antagónicas (GAN) es un nuevo tipo de inteligencia artificial que tiene más de cinco años pero que se redescubre ahora. Una vez entrenada (la inteligencia) puede hacer lo que se le pide bajo ciertas condiciones, es decir generar. Rostros, paisajes, imágenes urbanas, etc., con una definición y un trazo, podría decirse, como si fuera una fotografía. Pero el mayor avance de esta tecnología se llama Gpt3 que genera textos, escribe lo que le pidas, bajo las condiciones que quieras y con un lenguaje “normal” entendible y comunicante. Para qué me invitan si saben cómo me pongo, me dijo inteligentemente. La locura de la inteligencia artificial es menos artificial que la locura y más inteligente que quien la inventó. La atravesamos y nos atraviesa. El futuro llegó.