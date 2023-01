Cara a Cara

La última canción de Shakira es el tema de conversación en múltiples espacios. Las reacciones tienen, desde aplausos a la colombiana, hasta las más feroces críticas por su “despecho” cuando fue dejada por Piqué. Entre los que juzgan, están los que afirman que no pensó en sus hijos al haber expuesto su relación de esa manera; otros dicen –con voz de superioridad- que ella quedó muy mal parada por no resignarse al olvido del que la abandonó. Me tomo la libertad de reivindicarla. En las convencionalidades del mundo, a las mujeres se les suele pedir que sean políticamente correctas o, en otras palabras, que aguanten sin abrir la boca sus sentimientos frente al maltrato y la infidelidad de sus parejas. Si Shakira tuvo el rotundo éxito que tuvo con esta canción también es porque hay una sensación de cansancio en el mundo femenino frente a esa lógica que obligaba a callar para no incomodar.