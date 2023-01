Cara a Cara

Unas desatinadas declaraciones del presidente Luis Arce han llevado las relaciones entre Bolivia y Perú, otrora fluidas, cordiales y respetuosas, a un inédito y preocupante tensionamiento. Hace poco, el expresidente Evo Morales fue declarado ‘persona non grata’ e impedido de ingresar al vecino país “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del Gobierno”. Como para no quedar atrás del incordio cocalero, Arce no resistió la tentación de meter la cuchara en la crisis peruana diciendo que “el pueblo peruano está en lucha por recuperar su democracia y su derecho a elegir un gobierno que los represente”.