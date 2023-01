CARA A CARA

9868.png La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió tres fallos contra el Estado boliviano. En el primero porque una adolescente, que fue violada, no solo no halló justicia en el sistema boliviano, sino porque fue revictimizada por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. El segundo por la desaparición forzada de un dirigente durante la dictadura de Luis García Meza. Y el tercero por torturas y abusos cometidos mientras se investigaba el atraco a un camión de remesas a principios de este siglo. No debe ser común que se emitan tres fallos contra un solo Estado en un mismo periodo de sesiones.



9871.png El sistema de justicia ha cometido violaciones a los Derechos Humanos desde hace varias décadas y que la falta de justicia tampoco es de ahora. Esos deben ser argumentos suficientes para que los bolivianos hagamos fuerza común en pos de una reforma judicial urgente. En esta cruzada deberían estar autoridades estatales y sociedad civil. No se debe politizar una transformación que ya no puede esperar.



9874.pngUn niño de tres años fue atado a su silla en la guardería, bajo el argumento de que era inquieto o hiperactivo. La mamá dice que también le pusieron cinta másking en la boca. Ocurrió el año pasado y se conoce recién ahora porque el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad. El hecho espanta, porque cuando un papá o mamá deja a su niño al cuidado de una institución de formación prescolar, confía en que lo van a cuidar como si estuviera en casa. Las autoridades deben revisar si este centro de atención debe seguir funcionando con esos antecedentes.