Las primeras ‘declaraciones’ oficiales sobre lo ocurrido resultaron de efecto vomitivo. A no sorprenderse. Al fin y al cabo, salen de boca de catedráticos del embuste con varios años en ejercicio infame. De su lado, el habitualmente ‘distraído’ fiscal general del Estado, aún no inició una investigación de oficio. Y aunque no es mucho lo que pueda esperarse de ellos, los enviados de la CIDH al menos habrán tomado nota del vergonzoso episodio que violentó, con premeditación y alevosía, la dignidad, la honra, la privacidad e intimidad de Camacho y de los suyos. Pero puede que no sea suficiente para calmar la sed de odio y venganza del régimen masista con sus opositores.