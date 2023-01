¿Ser o parecer? La nueva currícula educativa, impartida sin capacitar a los gestores del conocimiento (maestros), es para “parecer”; es decir para afirmar que en la escuela se enseña robótica, inglés y ajedrez, pero en la práctica, los docentes no saben cómo hacerlo porque no fueron capacitados de manera adecuada. Quizás, esa simulación de avance educativo ayude a tener buenos informes de gestión en un ministerio o a decir que la formación escolar es vanguardista, cuando en realidad no están dadas las condiciones para ello.