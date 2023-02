La inmediatez de este tiempo hace que los hechos pasen como en una película. No tardan más que un segundo y vienen otros. El problema es que vamos normalizando situaciones que, en otros tiempos hubieran sido escándalos y hubieran generado algún cambio. Por ejemplo, fuga un reo del supuesto penal de máxima seguridad y no ruedan cabezas, salvo la de la médica que firmó la orden (el eslabón más débil). Paraguay encuentra una avioneta tras otra con droga procedente de Bolivia y en nuestro país eso es como oír llover, nada se mueve y los radares siguen sin funcionar. En el partido de Gobierno se acusan de corrupción, de protección al narcotráfico, de intento de magnicidio y mucho más. La Fiscalía ya debería estar investigando de oficio, pero no lo hace y, mientras tanto, que siga el show.