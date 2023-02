Lejos de doblegarse ante la perversa persecución política desatada en su contra, Carolina dice no tener nada que esconder. Que ha hecho lo que cualquier hija haría por defender a su madre para conseguir su libertad y un juicio justo. La indagación fiscal sobre ella no ha sido aplicada ni a los más avezados delincuentes que, impunes, se campean por el país. Sobre el caso, la viceministra de Comunicación salió a decir, sin siquiera pestañear, que a la valiente muchacha dizque “se le garantizará el debido proceso y la independencia de los órganos del Estado”. Un Estado bajo un régimen autoritario y un sistema judicial cooptado y corrompido no le garantizan nada a sus ciudadanos. Decir lo contrario es una tomadura de pelo a los bolivianos, curados ya del espanto.