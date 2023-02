No solo las áreas verdes padecen descuido, las jardineras, las plazas y los parques de la capital cruceña sufren el abandono, no por falta de voluntad u olvido, sino porque no hay quién haga el trabajo. Elemental error de algún responsable en plena época de lluvias y vegetación exuberante. Medio Ambiente, Parques y Jardines, ¿no sabía lo que se venía? Los casos de dengue se multiplican y los afectados ya suman al menos 24.000. La maleza tiene directamente que ver con eso. De la pandemia de covid-19 a la epidemia del dengue. Alertas y más alertas, recomendaciones, sugerencias y demás, pero si no se mantiene la ciudad limpia, con el recojo de basura, la limpieza de los canales, el podado y corte de hierbas en todos los espacios debido, será difícil combatir al mosquito que nos viene a visitar todos los años en la misma fecha y casi a la misma hora. Un atentado contra la salud pública. El ciudadano merece explicaciones.