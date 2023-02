Hechos de sangre como el descrito se registran con frecuencia cada vez mayor en la urbe cruceña. El ‘modus operandi’ de los delincuentes es parecido. En unos casos estudian cuidadosamente los movimientos de sus potenciales víctimas antes de darles el golpe. En otros, el ‘factor sorpresa’ es utilizado con desprevenidos vecinos para arrebatarles sus pertenencias. La falta de vigilancia policial genera una permanente sensación de inseguridad en el enorme y desordenado vecindario desbordado por la criminalidad y donde ningún ciudadano puede sentirse a buen recaudo. Se afirma que Santa Cruz de la Sierra está a merced de la delincuencia porque no tiene la cantidad necesaria y suficiente de policías vigilando. Cuando se requiere un mínimo de 18.000, los efectivos asignados no suman ni siquiera la mitad en una desprotegida ciudad donde no es exageración alguna el…¡sálvese quien pueda!