Cara a Cara

Aunque quedan pendientes algunas actividades como el Carnavalito del domingo venidero, -no es para tomar en serio la coronación ‘a posteriori’ de la simpática María Laura I ni las ‘precas’ en ¡abril!,- el Carnaval cruceño 2023 ya es historia. Por implicaciones políticas y sociales que no viene al caso comentar, la ‘fiesta grande’ de los cruceños reconocida como alegre, vibrante y participativa, no fue la de otros años. Esta versión se vio opacada por la renuncia de la reina Elu y el desistimiento de decenas de comparsas tradicionales y femeninas. Fue, en síntesis, un Carnaval sin espíritu, casi inexpresivo. Sin calle ni banda. Mejores matices alcanzaron festividades de otras latitudes.