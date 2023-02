Las cifras pueden variar y no ser las correctas. En nuestro medio el Carnaval cruceño nunca se vio tan disminuido por las razones que se han expuesto y que no vale la pena redundar. En la capital del folclore, Oruro, se ha generado aproximadamente Bs 235 millones, cifra que redobló las expectativas y las cifras del año anterior fue de Bs 111 millones, según datos oficiales. Después de la pandemia, los paros y demás problemas que golpearon a la economía, se fue una oportunidad para los cruceños de levantar, nunca recuperar, algún sentido o resquicio de la economía, sobre todo de las medianas y pequeñas empresas y emprendimientos personales. El autoflagelo no es el camino ni el método. Que la inteligencia gane protagonismo por el bien de todos. En Brasil, por su parte, siguen contando ganancias que rondarían al menos por los $us 1.600 millones, poco más de la mitad, solo en Río de Janeiro.