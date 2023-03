¿Quién y cómo introdujo un alacrán en la oficina de la viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, cuando viene a Santa Cruz? Sin pestañear, un ‘cuje’ del gabinete ministerial habría achacado al gobernador cruceño si este no estuviera hace más de dos meses preso en Chonchocoro. Hay que revisar las cámaras del lugar para dar con el autor o los autores del hecho. Se descarta que alguien llevara en su bolsillo el venenoso arácnido antes de dejarlo cerca de los pies de la señora Hidalgo. Lo más probable es que el bicho fue traído desde una tapera, barbecho o humedal en una caja de fósforos, un estuche o una latita. No hay más novedades del perturbador caso. Y mientras el Gobierno mira hacia otro lado, aquí el dengue sigue infectando y matando niños, faltan recursos, médicos y remedios en hospitales abarrotados y un generoso vecino dona, menos mal, el suero antiveneno que no tenía este ‘país de las maravillas’ para salvar a un pequeño picado por un pinche alacrán.