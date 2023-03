Martín Choque y su familia están sufriendo atropellos terribles que incluso han puesto en grave riesgo su vida, desde que el ahora destituido director de Culturas de Uncía, municipio de Potosí, dejó sin silla en un palco a Evo Morales. Fue el 23 de febrero pasado durante un acto cultural al que el cocalero no había sido invitado y en el que, abusivamente, pretendió tomar parte acompañado de sus seguidores embanderados y en plena campaña electoral 2025.

Tras el ‘desaire’ a Morales, Choque fue además golpeado y chicoteado por los evistas, expulsado de su ‘ayllu’ tras un cabildo expresamente convocado al efecto y luego obligado a huir a La Paz donde su esposa, también agredida por la turba, perdió un bebé en gestación. A ver hasta dónde llegan las investigaciones del hecho criminal anunciadas por la Policía y la Fiscalía. En tanto, Zenón Yucra, alcalde de Uncía, se ha disculpado por el ‘agravio’ a Evo para no ser destituido después de que su despacho fuera tomado junto a rehenes durante dos días por los seguidores del caudillo chapareño.

“El que no quiere renovación, no quiere a El Alto”, dijo su alcaldesa Eva Copa durante el 38 aniversario de ese municipio. Eva tampoco invitó a Evo “porque no tiene cargo nacional” justificó antes de lanzarle dardos. Durante los festejos alteños, ella fue escoltada por el presidente Arce y el vice Choquehuanca, con quienes Morales está a tiros en embarrada campaña preelectoral y donde se especula con el binomio Arce-Copa. Como en Uncía, sin convite y atropellando, ¿se animará EM a buscar votos en El Alto?