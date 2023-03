Miles de personas no pueden pegar ojo. Hacen vigilia angustiosa en la calle donde ven salir el sol. Son ciudadanos movilizados para retirar sus depósitos después de que se propagara, incontenible, el rumor de las dificultades financieras de una entidad bancaria. La autoridad del sistema (ASFI) intenta poner paños fríos a la situación. Niega un proceso de intervención y afirma que se siguen “procedimientos normales.” A tiempo de descartar pérdidas a los ahorristas, les pidió no dejarse llevar por “rumores malintencionados”. La reacción fue extemporánea. La confianza de los clientes en un banco es oro en polvo. Su pérdida es irrecuperable. El daño pudo haberse evitado con una explicación precisa y oportuna de quienes estaban obligados a ofrecerla y no lo hicieron.