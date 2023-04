Porque es un problema que afecta la calidad de vida y la seguridad de la gente, urge acelerar los tiempos del reordenamiento del transporte público en particular y de la circulación vehicular en general. Que el alcalde de la ciudad cumpla, sin más rodeos, sus compromisos al respecto. Bastaría que, junto a él, dirigentes del gremio, profesionales y expertos observaran, ‘in loco’ y en ‘horas pico,’ lo que ocurre, por ejemplo, en la avenida Monseñor Rivero cuando esa céntrica vía es atravesada, al mismo tiempo, por cientos de buses, microbuses y trufis junto a motos, ambulancias, vehículos particulares y camiones de reparto. Tendrán ante sus ojos una de las imágenes más reveladoras del insufrible caos urbano.

Con resultados idénticos, pero con suerte distinta, los equipos bolivianos iniciaron su andadura en los torneos de clubes más importantes del fútbol en el continente: la Copa Libertadores y la Sudamericana. Con autoridad y consistencia en el juego, los paceños The Strongest y Bolívar se hicieron respetar con un contundente 3-1 en su alto y casi inexpugnable feudo miraflorino ante River Plate, uno de los ‘grandes’ de Argentina, y el no menos linajudo brasileño Palmeiras, respectivamente. Mientras, los cruceños Blooming y Oriente perdieron en casa 0-1 ante el Santos de Pelé y Estudiantes de La Plata, este último incluso mermado por un par de tarjetas rojas. Y así, de previsible manera, ambos volvieron a desnudar flaquezas por su falta de jerarquía y argumentos que, sin excusas, no admite la competencia internacional en serio.