La educación gratuita debería ser un derecho en Bolivia, según el mandato de la Constitución. Pero los hechos muestran otra realidad. Los padres de familia de colegios fiscales de Santa Cruz de la Sierra tienen que financiar Bs 18 millones al año, con dinero de su bolsillo, para pagar a maestros porque los ítems que da el Estado no alcanzan. Si los padres no ponen su aporte, los estudiantes no podrían acceder a la educación en todos los niveles. Eso desmorona los discursos que hablan de priorizar la educación.