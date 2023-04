Este domingo se cumplen 90 días desde que el 21 de enero fue iniciada la recolección de 1,5 millones de firmas para solicitar cambios en la CPE y reformular la administración de justicia desacreditada por corrupta y ‘engañifle’. Es el primer paso de una ponderable iniciativa asumida por un grupo de juristas independientes y con la que se identificó la gente, acobardada por la aplicación sesgada y violatoria del derecho. Lo es ante la falta total de voluntad política de los actuales mandantes, -por no convenir a sus oscuros intereses-, para remediar uno de los mayores males que, como la peor peste, azota a los bolivianos. No será fácil enderezar el rumbo de un sistema judicial cooptado y manipulado por el poder gobernante. Seguir avanzando sin bajar los brazos hasta conseguirlo, debe ser la premisa ciudadana. Sin justicia para todos, un país libre y democrático no es posible.