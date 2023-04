De pura casualidad, asistí al estreno de…¡la Bomba Sinfónica! Otro acto al que debía asistir en el mismo lugar y por razones que ignoro no llegó a realizarse, me condujo a la presentación de la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo (Flades). “Que la selva no se quede sin música”, fue el lema del acto que realzó la presentación de la orquesta de la Escuela de Música de Santa Ana de Velasco conducida por el maestro Rubén Darío Suárez Arana.